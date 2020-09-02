Активы НБУ выросли на 13% за первое полугодие
В январе-июне текущего года активы Национального банка выросли на 13% до 1,2 трлн гривен. Об этом говорится в
На сколько выросли активы
31 августа 2020 года Нацбанк подписал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2020 года.
По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовыми данными на 31 декабря 2019, и составляет 1 198 900 млн грн.
Что повлекло рост активов
Как отмечают в НБУ, объем активов изменился, прежде всего, благодаря росту международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам за этот период.
Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%).
В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, которые предоставили банкам, увеличился за этот период незначительно, несмотря на коронакризис.
В части обязательств Национального банка за первое полугодие 2020 выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза). Зато сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).
Прибыль Нацбанка
Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд гривен против прибыли в 6,4 млрд гривен, который был получен за аналогичный период предыдущего года.
Наибольшее влияние на сумму прибыли вызвали результаты переоценки финансовых инструментов более чем 76 млрд гривен и процентные доходы в размере более 15 млрд гривен.
Отмечается, что консолидированная прибыль — это не прибыль к перечислению в государственный бюджет.
Обязательства по перечислению Национальным банком прибыли к распределению в государственный бюджет-2021 будет сформировано по итогам всего 2020 года и обнародовано весной 2021 года.
Ранее сообщалось
- 1 апреля 2020 года Нацбанк перечислил в госбюджет 42,7 млрд гривен — всю сумму части прибыли к распределению, определенной для перечисления в госбюджет по результатам 2019 года.
- Остаток средств на ЕКС в августе сократился на 11,7% до 45,657 млрд гривен (на 1 сентября).