Активы НБУ выросли на 13% за первое полугодие

В январе-июне текущего года активы Национального банка выросли на 13% до 1,2 трлн гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Активы НБУ выросли на 13% за первое полугодие
Фото: korrespondent.net

На сколько выросли активы

31 августа 2020 года Нацбанк подписал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2020 года.

По итогам полугодия объем активов Национального банка увеличился на 13%, если сравнить с консолидированными балансовыми данными на 31 декабря 2019, и составляет 1 198 900 млн грн.

Что повлекло рост активов

Как отмечают в НБУ, объем активов изменился, прежде всего, благодаря росту международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривны к иностранным валютам за этот период.

Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%).

В то же время объем задолженности по кредитам рефинансирования, которые предоставили банкам, увеличился за этот период незначительно, несмотря на коронакризис.

В части обязательств Национального банка за первое полугодие 2020 выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза). Зато сумма депозитных сертификатов и средств банков сократились (на 31% и 35,5% соответственно).

Прибыль Нацбанка

Сумма консолидированной прибыли Национального банка за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд гривен против прибыли в 6,4 млрд гривен, который был получен за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее влияние на сумму прибыли вызвали результаты переоценки финансовых инструментов более чем 76 млрд гривен и процентные доходы в размере более 15 млрд гривен.

Отмечается, что консолидированная прибыль — это не прибыль к перечислению в государственный бюджет.

Обязательства по перечислению Национальным банком прибыли к распределению в государственный бюджет-2021 будет сформировано по итогам всего 2020 года и обнародовано весной 2021 года.

Ранее сообщалось

  • 1 апреля 2020 года Нацбанк перечислил в госбюджет 42,7 млрд гривен — всю сумму части прибыли к распределению, определенной для перечисления в госбюджет по результатам 2019 года.
  • Остаток средств на ЕКС в августе сократился на 11,7% до 45,657 млрд гривен (на 1 сентября).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Швеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водородеШвеция запустила первое в мире предприятие по выплавке стали на водороде
В Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всехВ Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всех
Liberty Steel верит в индийскую металлургию и скупает активыLiberty Steel верит в индийскую металлургию и скупает активы
Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллионаФонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона
Чистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиардаЧистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиарда
Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 4,5 миллионаФонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 4,5 миллиона
Прибыль госбанков сократилась на 17% за первое полугодиеПрибыль госбанков сократилась на 17% за первое полугодие
Международные резервы Украины в июле выросли на 1%Международные резервы Украины в июле выросли на 1%
Nippon Steel будет бороться за свои активы в Южной КорееNippon Steel будет бороться за свои активы в Южной Корее
Золото дорожает на росте спроса на надежные активыЗолото дорожает на росте спроса на надежные активы
Последние новости
Подгружаем последние новости