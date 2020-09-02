Профессиональный инвестор нашел способ делать каждого американца миллионером

Председатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман (состояние, по информации Forbes Real-Time, $2 млрд) придумал способ избавиться от проблемы имущественного неравенства в США. Его идея приводится в отчете организации за первое полугодие 2020 г.

Профессиональный инвестор нашел способ делать каждого американца миллионером

Экман предложил выделять из казны США каждому гражданину при рождении по $6750 и вкладывать их в корзину индексных фондов. В случае сохранения текущего уровня рождаемости бюджету придется выделять на этот план $26 млрд в год.

При этом, говорит бизнесмен, получить доступ к средствам человек сможет только после выхода на пенсию. По подсчетам Экмана, учитывая среднюю доходность капитала в 8% годовых, через 65 лет каждый американец будет владеть накоплениями в размере $1 млн.

«Кроме помощи всем американцам в умножении богатства для выхода на пенсию, подобные сберегательные счета будут стимулировать повышение финансовой грамотности населения», — уверен предприниматель.

Экмана нередко критикуют на Уолл-Стрит за его заносчивать в выборе акций для приобретений. Однако, как показал кризис на фоне пандемии коронавируса, его стратегия, как инвестора и руководителя Pershing Square, работает.

Она заключается в отборе «дешевых», но надежных предприятий. Миллиардер оценивает их потенциал и выкупает большие пакеты бумаг с конкретным планом устранения причин неудач. Когда он реализуется, пакеты продаются, а фонд зарабатывает сверхприбыль.

На пике пандемии Экман докупил «на дне» среди прочих акции Berkshire Hathaway, сети отелей Hilton, ритейлера Lowe’s, а также сети кофеен Starbucks. Эти вложения позволили увеличить стоимость портфеля Pershing Square в первом квартале 2020-го на $20 млн.

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