Госбюджет сведен с дефицитом в 40 миллиардов с начала года

Госбюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривен. В том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривен. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

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Доходы и расходы

«В январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии с росписью.

Сколько заняли

Заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд грн, что на 7,7% меньше плана.

«В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте — 84,6 млрд грн ($2,4 млрд и 7 млн евро)», — указал Минфин.

Погашения госдолга в январе-августе этого года составили 275 млрд грн или 99,9% плана, в том числе 76,7 млрд грн — обслуживание (92,6% от плана).

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