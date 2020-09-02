Госбюджет сведен с дефицитом в 40 миллиардов с начала года

Госбюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 40 миллиардов гривен. В том числе по общему фонду дефицит составил 51 миллиард гривен. Об этом сообщил Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

Госбюджет сведен с дефицитом в 40 миллиардов с начала года
Фото: lviv.ua

Доходы и расходы

«В январе-августе 2020 года расходы по общему фонду госбюджета составили 646,6 млрд грн, или 87,4% от росписи отчетного периода», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга, а также субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы в соответствии с росписью.

Сколько заняли

Заимствования в общий фонд госбюджета за восемь месяцев составили 378,2 млрд грн, что на 7,7% меньше плана.

«В целом от размещения ОВГЗ на финансирование госдолга привлечено 208 млрд грн (13,2% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте — 84,6 млрд грн ($2,4 млрд и 7 млн евро)», — указал Минфин.

Погашения госдолга в январе-августе этого года составили 275 млрд грн или 99,9% плана, в том числе 76,7 млрд грн — обслуживание (92,6% от плана).

Ранее сообщалось

  • Дефицит государственного бюджета Украины, по данным Госказначейства, в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн — по общему фонду при плане в 42 млрд грн.
  • В Счетной палате заявили, что дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен.
  • В апреле Рада внесла антикризисные изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое — до 298,4 миллиарда гривен, или 7,5% от ВВП.

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