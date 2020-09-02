В ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод

В ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод

Компания Conares планирует построить метзавод в ОАЭ, заявил генеральный директор Бхарат Бхатиа. По его словам, мощность предприятия составит 100 тыс. т в год. Что оно будет выпускать, пока не указывается.

В настоящее время в составе компании находятся сортовой мини-завод, линия по окраске листового проката и предприятие по выпуску сварных труб.

Все они расположены в свободной зоне Jebel Ali. Однако Б.Бхатиа хочет построить новый завод на территории эмирата Дубай и поэтому должен предварительно получить лицензию от местных властей.

По его словам, прежний металлоторговый бизнес Conares становится все менее привлекательным. Поэтому компания движется в сторону производства стальной продукции с добавленной стоимостью.

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