В ОАЭ хотят построить новый мощный метзавод

Компания Conares планирует построить метзавод в ОАЭ , заявил генеральный директор Бхарат Бхатиа. По его словам, мощность предприятия составит 100 тыс. т в год. Что оно будет выпускать, пока не указывается.



В настоящее время в составе компании находятся сортовой мини-завод, линия по окраске листового проката и предприятие по выпуску сварных труб.



Все они расположены в свободной зоне Jebel Ali. Однако Б.Бхатиа хочет построить новый завод на территории эмирата Дубай и поэтому должен предварительно получить лицензию от местных властей.



По его словам, прежний металлоторговый бизнес Conares становится все менее привлекательным. Поэтому компания движется в сторону производства стальной продукции с добавленной стоимостью.



