Власти Киева продают права на размещение объектов передвижной розничной торговли в 32 местах в столице

Столичные власти объявили о проведении торгов по продаже прав на на размещение в Киеве объектов передвижной розничной торговли. Всего на торги выставлены права на размещение автокофеен и торговыхлавок-автоприцепов в 32 локациях в Киеве . Торги пройдут 16 сентября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщается, КП “Городской магазин” (*) объявляет о проведении электронных торгов на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве .

Согласно сообщению, электронные торги будут проведены Украинской универсальной биржей 16 сентября 2020 года в 9:00, 9:20 и в 9:40 на электронной торговой площадке по адресу https://auk.uub.com.ua/ .

Как следует из документации о проведении торгов, на продажу выставены права на размещение средств передвижной торговли в 32 локациях в Киеве .

Графическую схему размещения средств передвижной торговли можно посмотреть по ссылке .

Напомним, в 2020 году доход КП “Городской магазин” планируется в размере 25 млн гривен. Причем большую часть из этих средств предприятие планирует получить от размещения автокофеен (18 млн гривен) и торговых палаток (2,5 млн гривен). Впрочем, какого бы финансового результата не достигло КП по итогам текущего года, столичный бюджет все равно не получит от этого ни копейки. Так происходит, начиная с 2017 года.

Ранее KV писала, что директор КП “Городской магазин” Андрей Андрущенко и замдиректора этого КП Ирина Ящук хотят через суд получить 58,8 тыс. гривен компенсации морального ущерба с экс-главы профсоюза этого предприятия Виктора Тимакова и ООО “Киеввласть”. Причина – публикация на сайте “КиевВласть” письма Тимакова на имя Киевского городского головы, в котором он обвинил Андрущенко и Ящук в масштабных финансовых махинациях на коммунальном предприятии. По информации Тимакова, руководство “Городского магазина” принимало в штат фиктивных работников, занималось поборами с сотрудников, начисляло устроенной на предприятие маме Ящук колоссальные премии, не замечало фактов воровства и пр. После соответствующей публикации на сайте “КиевВласть”, как следует из иска, Андрущенко чувствовал себя униженным и ощущал постоянный дискомфорт. Вероятно, систематически попадающее в скандалы с “коррупционным душком” руководство КП “Городской магазин” всерьез думает, что любое упоминание в интернете не доказанных судом нарушений и злоупотреблений незаконно и автоматически является клеветой.

Отметим, что КП “Городской магазин” с 2016 года руководит Андрей Андрущенко. Предприятие подчинено Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА, который временно возглавляет Валентина Попович . Курирует деятельность этого департамента заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

* КП "Міський магазин" (код ЄДРПОУ: 36927573)