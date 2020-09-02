Власти Киева продают права на размещение объектов передвижной розничной торговли в 32 местах в столице
Столичные власти объявили о проведении торгов по продаже прав на на размещение в Киеве объектов передвижной розничной торговли. Всего на торги выставлены права на размещение автокофеен и торговыхлавок-автоприцепов в 32 локациях в Киеве. Торги пройдут 16 сентября.
Об этом
Как сообщается, КП “Городской магазин” (*) объявляет о проведении электронных торгов на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве.
Согласно сообщению, электронные торги будут проведены Украинской универсальной биржей 16 сентября 2020 года в 9:00, 9:20 и в 9:40 на электронной торговой площадке по адресу
Как следует из документации о проведении торгов, на продажу выставены права на размещение средств передвижной торговли в 32 локациях в Киеве.
Графическую схему размещения средств передвижной торговли можно посмотреть по
Напомним, в 2020 году доход КП “Городской магазин” планируется в размере 25 млн гривен. Причем большую часть из этих средств предприятие планирует получить от размещения автокофеен (18 млн гривен) и торговых палаток (2,5 млн гривен). Впрочем, какого бы финансового результата не достигло КП по итогам текущего года, столичный бюджет все равно не получит от этого ни копейки. Так происходит, начиная с 2017 года.
Ранее
Отметим, что КП “Городской магазин” с 2016 года руководит Андрей Андрущенко. Предприятие подчинено Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА, который временно возглавляет
* КП "Міський магазин" (код ЄДРПОУ: 36927573)
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