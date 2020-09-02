В регионах дорожают бензин и дизтопливо

В регионах дорожают бензин и дизтопливо

Региональные операторы АЗС 2 сентября повысили стоимость бензина и ДТ на 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов на 10 коп./л: "А-92" — до 22,89 грн/л, А-95 — до 23,89 грн/л. На столько же подорожала "двойка" в сети Motto (19,96 грн/л).

Кировоградская сеть "Рур Груп" подняла цены на все виды топлива на 50 коп./л. Таким образом, в сети бензин А-95 подорожал до 22,29 грн/л, А-95 — до 24,09 грн/л, ДТ — до 22,99 грн/л.

На станциях Chipo все виды топлива подорожали в среднем на 36 коп./л, в сети "Татнефть-Украина" — на 6 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, в августе 2020 года средняя стоимость нефтепродуктов на АЗС выросла на 0,20 грн/л. Так, средняя цена по стране бензина А-92 составляет 22,03 грн/л, А-95 — 23,09 грн/л, ДТ — 22,52 грн/л.

МинПром по материалам enkorr

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