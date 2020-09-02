Danieli поставит в Китай 4 электродуговые печи

Как сообщает итальянская компания Danieli, китайская компания Jinshenglan Group заказала ей для нового завода Yunfu в провинции Гуандун четыре 150-тонные электродуговые печи.



Все печи будут оснащены системой предварительного нагрева загружаемого металлолома. Высокий уровень автоматизации и передовые технологии управления производственным процессом должны обеспечить относительно низкое энергопотребление агрегатов и повысить конкурентоспособность предприятия.



Первую их четырех печей планируется ввести в эксплуатацию уже в начале 2021 г. Производственная мощность всего комплекса составит 8 млн т в год, причем значительную долю в сортаменте будет составлять сортовой прокат из специальных сталей. Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд. юаней (около 2,2 млрд долл.).



В той же провинции Гуандун Jinshenglan Group в ноябре 2019 г. стартовала строительство еще одного металлургического завода в г. Ланьтан. Объем инвестиций оценивается в 13 млрд юаней (около 1,9 млрд долл.), мощность этого предприятия составит около 6 млн т в год.



