США усилят экономическое давление на Китай

США усилят экономическое давление на Китай

Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай, соответствующие заявления могут быть сделаны "в ближайшие дни и недели", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

По его мнению, из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на "вызовы" со стороны КНР, "миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет".

ы будем сопротивляться им. Президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте", - сказал М.Помпео.

В качестве примера он упомянул введенные ограничения на деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei и анонсировал "еще более широкие усилия".

"Я думаю, что в ближайшие дни и недели будут сделаны заявления, из которых будет ясно, что Соединенные Штаты очень серьезно противостоят этому, и все это на благо американской экономики", - добавил госсекретарь США.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

В августе 2020 года Дональд Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для китайской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok, в течение которого она должна продать свой американский бизнес компании из США под угрозой закрытия. В администрации Д.Трампа считают, что TikTok угрожает экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением.

Кроме того, администрация США блокирует доступ к американскому рынку Tencent Holdings, China Telecom и ряду других китайских компаний.

МинПром по материалам Интерфакс

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