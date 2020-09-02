Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов

Бразилия поставит в США в 6 раз меньше полуфабрикатов

Правительство США, как ранее заявлял президент Дональд Трамп, снизило квоту на импорт полуфабрикатов из Бразилии, чтобы уменьшить давление на национальных производителей.

В четвертом квартале 2020 г. бразильские компании смогут поставить в США только 60 тыс. т полуфабрикатов вместо 350 тыс. т, согласно квоте. При этом данное ограничение не распространяется на уже законтрактованную продукцию, которая может быть поставлена сверх лимита.

Экспорт других видов бразильской стальной продукции в США будет осуществляться в рамках прежних квот. Впрочем, объем этих поставок сравнительно невелик.

По данным Министерства торговли США, за первые семь месяцев 2020 г. в страну поступило из Бразилии около 3,2 млн т полуфабрикатов, преимущественно слябов. Годовая квота составляет 3,5 млн. т.

В декабре стороны намерены провести консультации по объемам поставок в 2021 г. Согласно заявлению американских властей прежнюю квоту планируется восстановить, так как экономика США к тому времени оправится после кризиса.

В январе-июле 2020 г. внутренние поставки стальной продукции в США сократились примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В середине августа средний уровень загрузки производственных мощностей в национальной металлургической отрасли составлял немногим более 60%.

Бразильский институт стали Aco Brasil высказался в том смысле, что все могло быть хуже. Недавно США снова ввели тарифы на весь импорт алюминия из Канады и вообще не считается с интересами других стран. Бразильским же поставщикам полуфабрикатов лишь срезали годовую квоту на 8,3%. Зато Д.Трамп перед ноябрьскими выборами может заявлять, что заботится об американских металлургах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)Субботние ярмарки 29 августа пройдут в девяти районах Киева (адреса)
Давальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяцаДавальческий контракт Агро Газ Трейдинг с Одесским припортовым продлен на 4 месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Danieli поставит в Китай 4 электродуговые печиDanieli поставит в Китай 4 электродуговые печи
В июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назадВ июле Украина произвела на 73% меньше вагонов, чем год назад
Укрнафта добыла меньше нефти и газаУкрнафта добыла меньше нефти и газа
Ощадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных кредитов — ШевченкоОщадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных кредитов — Шевченко
С начала пандемии украинцы ходя в рестораны реже и тратят меньшеС начала пандемии украинцы ходя в рестораны реже и тратят меньше
В июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала годаВ июле Бразилия экспортировала рекордный объем руды с начала года
В Китае заговорили об уменьшении потребления сталиВ Китае заговорили об уменьшении потребления стали
Thyssenkrupp поставит в Китай коксовые батареи с низким уровнем выбросовThyssenkrupp поставит в Китай коксовые батареи с низким уровнем выбросов
Glencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной рудыGlencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной руды
Китай отправляет на экспорт все меньше алюминияКитай отправляет на экспорт все меньше алюминия
Последние новости
Подгружаем последние новости