Украина выплатила кредиторам сумму равную первому траншу МВФ

Украина выплатила кредиторам сумму равную первому траншу МВФ

Вчера Министерство финансов Украины погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 млрд долл. и выплатило 0,4 млрд долл. процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

"К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долл", – говорится в сообщении Минфина.

Как напомнили в профильном министерстве, выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долл. был осуществлен в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил 0,42 млрд долл. еврооблигаций.

Отмечается, что в августе 2020 года Минфин осуществил доразмещения ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 0,33 млрд долл., которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов).

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.



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