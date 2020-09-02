В "Большую стройку" включат системы орошения на юге Украины

Кабинет министров принял решения, направленные на развитие национального агропромышленного комплекса, и решил включить в программу "Большая стройка" системы орошения в южных областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Наши аграрии и фермеры обращались постоянно к правительству с просьбой о создании эффективной системы строительства оросительных проектов. Поэтому на следующий год мы запланировали вместе с президентом расширить программу «Большая стройка» именно на создание оросительных систем в южных областях Украины", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его мнению, такие системы должны увеличить урожайность и обезопасить аграриев от неблагоприятных погодных условий.

Правительство также одобрило проект закона, предусматривающего изменения в законодательство относительно поддержки фермерских хозяйств.

"Среди основных новаций, которые мы предлагаем, - законодательно признать приоритетность государственной поддержки фермерскому хозяйству, возраст главы которого - до 35 лет. Потому что у нас сейчас больше 30 тысяч активных фермерских хозяйств, и только около 500 из них возглавляют молодые люди", - пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что количество таких хозяйств должно вырасти минимум вдвое в ближайшие годы, и государство должно им активно помогать.

"Также мы предлагаем четкое нормирование состава земельных участков фермерских хозяйств и перечень получателей помощи, что позволит увеличить количество получателей государственной поддержки, в частности на тех хозяев, которые арендуют земли", - добавил Шмыгаль.

Напомним, национальная программа "Большая Стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта 2019 года. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог.

Объекты "Большой Стройки" доступны на онлайн-карте, у программы есть также Telegram-канал, в котором подписчики могут следить за ходом работ.