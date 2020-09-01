Украинцы не могут открыть и закрыть ФОП через «Дію». Прием заявок пока остановлен

Украинские бизнесмены третью неделю подряд не имеют возможности открыть, закрыть или внести изменения в данные по физлицам-предпринимателям (ФОП) через правительственный портал «Дія». Об этом говорится в ответе пресс-офиса Минцифры на запрос издания «Страна».

Украинцы не могут открыть и закрыть ФОП через «Дію». Прием заявок пока остановлен
Фото: city-adm.lviv.ua

Сервис подразумевает проведение всех действий на протяжении 24 часов, максимум — 2 суток. Однако ничего не удается сделать уже несколько недель. Проблема — массовая.

Что говорят в Минцифры

«Перебои с обработками заявлений на регистрацию ФЛП, которые подаются через портал „Дія“, вызваны трудностями в работе инфраструктуры, обеспечивающей работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), создание и обеспечение функционирования которого относится к компетенции Министерства юстиции Украины. ЕГР работает нестабильно», — пояснили в Минцифры.

В связи с перебоями в работе сервиса новые заявки в «Дію» пока не принимают, сообщили в телеграм-канале ведомства.

С чем связана проблема

В Минцифры говорят, что проблемы начались после запуска обновленного Единого госреестра: данные из старого ЕГР в новый переносились с 5 по 19 августа. На протяжении этого времени регистраторы не имели доступа к реестру. А после накопилась внушительная очередь из заявок, которая движется крайне медленно.

«С 19 августа через портал „Дія“ подано 8039 заявлений. Из них рассмотрено 1760 заявлений, еще на рассмотрении в государственных регистраторов находится 6152 заявления. Это все онлайн заявления по регистрации ФЛП, находящихся на рассмотрении в государственных регистраторов», — отметили в Минцифры.

По состоянию на сегодня, на обработку одного заявления регистратор тратит от 30 минут до одного часа. Кроме того, обрабатывают оффлайн-заявки.

Когда полноценная работа сервиса восстановится, в Минцифры пока сказать не готовы.

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