Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
Бывшего члена правления Приватбанка по вопросам IT-технологий Андрея Гриценюка назначили исполнительным директором блока «Информационные технологии» Альфа-Банка. Об этом
За что будет отвечать в Альфа-Банке
«В зоне ответственности Андрея Гриценюка — подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновленный процессинговый центр банка», — заявили в Альфа-Банке.
Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, и так как он 5 месяцев получал нерыночную зарплату — Гриценюк согласился.
Почему ушел из Привата
Как сообщалось ранее, Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничения зарплат в госсекторе.
Гриценюк почти 20 лет работает в IТ-секторе. Руководил технологическими подразделениями в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) и Национальном банке Украины.
Напомним
- 29 апреля Кабмин урезал на период карантина зарплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний до 47 000 грн.
- 31 июля Зеленский отозвал из ВР законопроект об отмене ограничения зарплат чиновников, который подал перед этим.