Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк

Бывшего члена правления Приватбанка по вопросам IT-технологий Андрея Гриценюка назначили исполнительным директором блока «Информационные технологии» Альфа-Банка. Об этом рассказали в банке агентству Интерфакс-Украина.

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За что будет отвечать в Альфа-Банке

«В зоне ответственности Андрея Гриценюка — подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновленный процессинговый центр банка», — заявили в Альфа-Банке.

Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, и так как он 5 месяцев получал нерыночную зарплату — Гриценюк согласился.

Почему ушел из Привата

Как сообщалось ранее, Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничения зарплат в госсекторе.

Гриценюк почти 20 лет работает в IТ-секторе. Руководил технологическими подразделениями в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) и Национальном банке Украины.

Напомним