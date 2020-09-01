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2020-09-01
Борьба с covid-19. На закупку товаров и услуг потрачено 5,4 миллиарда
По состоянию на 27 августа 2020 на закупку по упрощенной процедуре товаров и услуг для предотвращения распространения covid-19 потрачено 5,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Откуда взяли средства
На приобретение по упрощенной процедуре закупки товаров и услуг для борьбы с распространением covid-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 5,36 млрд грн:
В августе потрачено более 850 млн грн.
В Минфине отметили, что это средства государственного и местных бюджетов, которые не принадлежат к Фонду борьбы с covid-19.