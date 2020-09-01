Nestle собирается приобрести компанию Aimmune Therapeutics

В начале этой недели Nestle сообщила, что ее «дочка» Nestle Health Science поглотит Aimmune Therapeutics. Это фирма из Соединенных Штатов, работающая в сфере биотехнологий, отметили эксперты LBLV. Стоимость покупки должна составить $2,6 миллиарда.

Nestle собирается приобрести компанию Aimmune Therapeutics
Фото: LBLV

Производитель пищевых продуктов из Швейцарии намеревается посредством тендера купить все ценные бумаги Aimmune, которые есть в обращении, кроме тех, что уже находятся в собственности Nestle Health Science. Стоимость приобретения единичной акции при этом составит $34,5. На текущий момент в NHSc обладает приблизительно 25,6% ценных бумаг Aimmune. Их суммарная цена равна $2,6 миллиарда.

С учетом того, что стоимость ценных бумаг американской фирмы, по итогам торговой сессии 28 августа этого года, составляла $12,6, покупка их по $34,5 предполагает премию в 174%. После появления данного известия котировки Aimmune выросли в ходе премаркета практически на 170%.

Причины покупки Aimmune

Nestle известила, что планирует закрыть данную сделку в течение октября-декабря 2020-го. Финансировать ее предполагается посредством наличности. Данное приобретение поможет органическому развитию компании из Швейцарии в следующем году, а также повысит ее прибыль в течение 2022-2023 годов.

Причина, заставившая швейцарского гиганта приобрести данную фирму из США, заключается в лекарстве Palforzia, которое та производит. На сегодня этот препарат является первым и пока единственным получившим одобрение FDA средством, способным понизить тяжесть аллергической реакции на арахис у людей в возрасте от 4 до 17 лет.

В LBLV подвели итог происходящего: покупка Aimmune – это развитие продовольственной линейки NHSc. Помимо всего прочего, это увеличит набор ее продуктов, рассчитанных на людей с аллергией, а также создаст расширенный спектр решений для детей, которые страдают от аллергии на продукты питания.

Сергей Алмазов, финансовый аналитик LBLV.com.

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