Фонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компания

ФГВФЛ сообщил о мошеннических действиях компании ООО «Tri Tech Ua», которая намеренно ввела в заблуждение клиентов с помощью поддельного свидетельства участника Фонда. Поддельную скан-копию свидетельства участника ФГВФЛ компания разместила на своем сайте.

Фонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компания
Фото: ukrinform.ua

Что известно о фальшивом свидетельстве

В Фонде отмечают, что никогда не выдавали свидетельства компании ООО «Tri Tech Ua», а указанные в свидетельстве номера принадлежат действительному участнику Фонда гарантирования вкладов — ОАО «Банк Восток».

Компания ООО «Tri Tech Ua» не является и не может быть участником Фонда гарантирования, поскольку, согласно Закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», его участниками являются банки, кроме Ощадбанка.

Это означает, что средства, которые клиенты передают компании ООО «Tri Tech Ua», не гарантируются, а следовательно, Фонд не возместит их, в случае ее банкротства.

Фонд предостерегает

Фонд гарантирования вкладов настоятельно призывает тщательно проверять информацию, которую подают компании, прежде чем передавать им свои средства.

Перечень банков-участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц доступен по ссылке и на сайте. Там вы можете проверить номер свидетельства, дату выдачи и тому подобное.

Напомним

  • 27 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения с рынка неплатежеспособного банка Аркада, в соответствии с определенной законодательством процедурою.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Блок рекламы


Похожие новости
В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке сталиВ Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Суверенные фонды стремительно вкладываются в акции за пределами СШАСуверенные фонды стремительно вкладываются в акции за пределами США
BHP ожидает волатильности на рынке железной рудыBHP ожидает волатильности на рынке железной руды
Украинская компания получила первую поставку газа из ГрецииУкраинская компания получила первую поставку газа из Греции
Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 летДоля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет
Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумовФондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов
Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллионаФонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона
Крупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиардаКрупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиарда
Украинские металлурги усилили позиции на внутреннем рынкеУкраинские металлурги усилили позиции на внутреннем рынке
Последние новости
Подгружаем последние новости