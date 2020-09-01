Фонд гарантирования вкладов предупредил: на рынке появилась мошенническая компания

ФГВФЛ сообщил о мошеннических действиях компании ООО «Tri Tech Ua», которая намеренно ввела в заблуждение клиентов с помощью поддельного свидетельства участника Фонда. Поддельную скан-копию свидетельства участника ФГВФЛ компания разместила на своем сайте.

Фото: ukrinform.ua

Что известно о фальшивом свидетельстве

В Фонде отмечают, что никогда не выдавали свидетельства компании ООО «Tri Tech Ua», а указанные в свидетельстве номера принадлежат действительному участнику Фонда гарантирования вкладов — ОАО «Банк Восток».

Компания ООО «Tri Tech Ua» не является и не может быть участником Фонда гарантирования, поскольку, согласно Закону «О системе гарантирования вкладов физических лиц», его участниками являются банки, кроме Ощадбанка.

Это означает, что средства, которые клиенты передают компании ООО «Tri Tech Ua», не гарантируются, а следовательно, Фонд не возместит их, в случае ее банкротства.

Фонд предостерегает

Фонд гарантирования вкладов настоятельно призывает тщательно проверять информацию, которую подают компании, прежде чем передавать им свои средства.

Перечень банков-участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц доступен по ссылке и на сайте. Там вы можете проверить номер свидетельства, дату выдачи и тому подобное.

Напомним