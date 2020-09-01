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2020-09-01
Киевгорстрой принял еще один объект Укрбуда
Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще один объект корпорации «Укрбуд» — ЖК «Подол Град». Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстрой.
Фото: epravda.com.ua
Что известно
Как сообщил глава правления Киевгорстроя Игорь Кушнир, сегодня подписаны все необходимые документы, чтобы Киевгорстрой мог принять и приступить к выполнению строительных работ на ЖК «Подол Град».
По его словам, подобные новости в ближайшее время должны быть и по жилому комплексу «Злагода».
«Следующий шаг в процессе завершения передачи объектов Укрбуда — за Минобороны: необходимо подписать документы по ЖК „Чаривне мисто“, там уже нет никаких препятствий. И определиться с ЖК Art House, провести наконец встречу, о которой мы просим вместе с инвесторами, и расставить точки над i», — отметил Кушнир.
Напомним
- На сегодняшний день Киевгорстрой в целом принял 14 объектов корпорации «Укрбуд». Три из них уже введены в эксплуатацию, на два ЖК — получено почтовый адрес.
- Как сообщалось в середине августа, в Киевгорстрое планировали принять все 22 объекта, которые не достроил Укрбуд. Однако этому помешало множество проблем, главная из которых — финансирование: для завершения недостроев Укрбуда необходимо более 2 млрд грн.