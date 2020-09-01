Киевгорстрой принял еще один объект Укрбуда

Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще один объект корпорации «Укрбуд» — ЖК «Подол Град». Об этом сообщает пресс-служба Киевгорстрой.

Фото: epravda.com.ua

Что известно

Как сообщил глава правления Киевгорстроя Игорь Кушнир, сегодня подписаны все необходимые документы, чтобы Киевгорстрой мог принять и приступить к выполнению строительных работ на ЖК «Подол Град».

По его словам, подобные новости в ближайшее время должны быть и по жилому комплексу «Злагода».

«Следующий шаг в процессе завершения передачи объектов Укрбуда — за Минобороны: необходимо подписать документы по ЖК „Чаривне мисто“, там уже нет никаких препятствий. И определиться с ЖК Art House, провести наконец встречу, о которой мы просим вместе с инвесторами, и расставить точки над i», — отметил Кушнир.

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