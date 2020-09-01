Маск опередил Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оказался на третьей строчке в рейтинге самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg . Маск опередил основателя компании Facebook Марка Цукерберга.

Фото: nv.ua

По данным издания, состояниеМаска составляет $115,4 млрд.

Финансовое положение изобретателя улучшилось благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла почти на 500%, а состояние основателя компании увеличилось на $87,8 млрд.

Рейтинг богатейших людей мира