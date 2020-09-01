Маск опередил Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оказался на третьей строчке в рейтинге самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg. Маск опередил основателя компании Facebook Марка Цукерберга.

Маск опередил Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg
Фото: nv.ua

По данным издания, состояниеМаска составляет $115,4 млрд.

Финансовое положение изобретателя улучшилось благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла почти на 500%, а состояние основателя компании увеличилось на $87,8 млрд.

Рейтинг богатейших людей мира

  • Джефф Безос (Amazon) – $202 млрд;
  • Билл Гейтс (Microsoft) – $125 млрд;
  • Илон Маск (Tesla и SpaceX) – $115,4 млрд;
  • Марк Цукерберг (Facebook) – $110, 8 млрд;
  • Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) – $85,7 млрд.

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