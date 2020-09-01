Кредиторы банков-банкротов получили почти 800 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июле погасил требования кредиторов неплатежеспособных банков на 796,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Кредиторы банков-банкротов получили почти 800 миллионов
Фото: dtkt.ua

«Банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов, выплатили своим кредиторам в июле 2020 года 796,2 млн грн», — отметили в Фонде.

  • Из них на выплату гарантированного возмещения направлено 423,2 млн грн.
  • На погашение требований вкладчиков-физлиц свыше гарантированной суммы — 0,9 млн грн.
  • На погашение требований юрлиц, не являющихся связанными с банком лицами, — 372 млн грн.

Требования кредиторов

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов в июле направлено 243,7 млн грн, в т.ч. НБУ — 239,9 млн грн.

Внеочередные выплаты НБУ

ПАО «КБ« Надра »- 205,2 млн грн;

АО «Дельта Банк» — 34,7 млн грн.

Всего в течение января-июля сумма погашения требований кредиторов составила 6,076 млрд грн, из которых 3,423 млрд грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (в т.ч. 3,299 млрд грн — НБУ).

В целом по состоянию на 1 августа за все время удовлетворено требований кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 50,75 млрд грн, из которых 14,92 млрд грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 13,71 млрд грн — НБУ).

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