Падение на 12,8%: экономика Италии вошла в рецессию

В Италии зафиксировано рекордное сокращение экономики после того, как во время изоляции резко упали расходы и инвестиции домохозяйств, что привело к глубокой рецессии в третьей по величине экономике еврозоны. Об этом свидетельствуют данные национального статистического агентства Istat, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Падение на 12,8%: экономика Италии вошла в рецессию
Фото: euronews.com

Падение ВВП

Валовый внутренний продукт Италии упал во втором квартале на 12,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 17,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Полная оценка квартальных экономических показателей подтверждает исключительный степень падения ВВП во втором квартале из-за экономических последствий чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и принятых мер сдерживания», — заявили в Istat.

Снижение было даже хуже, чем прогнозировалось в июле, когда Istat оценивал падение во втором квартале на 12,4%.

Рецессия обычно определяется как два последовательных периода квартального падения ВВП. В первом квартале экономика Италии сократилась на 5,4%.

Во втором квартале расходы домашних хозяйств упали на 11,3% по сравнению с первым кварталом, а экспорт упал на 26,4%.

Напомним

Экономика Германии во втором квартале 2020 упала на 9,7% — этот показатель является наихудшим с начала ежеквартального подсчета изменений ВВП Германии в 1970 году.

Экономика Великобритании с апреля по июнь пережила крупнейший спад за всю историю, меры по ограничению распространения коронавируса официально погрузили страну в рецессию.

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