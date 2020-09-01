НБУ выдал трем банкам рефинанс на 930 миллионов

Национальный банк Украины удовлетворил заявки трех банков на рефинансирование сроком на 84 дня на общую сумму 930 млн грн по процентной ставке 6% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ выдал трем банкам рефинанс на 930 миллионов
Фото: bank.gov.ua

Какие банки получили рефинанс

  • Кредобанк — 600 млн грн;
  • КБ «Акордбанк» — 320 млн грн;
  • Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) - 10 млн грн.

Напомним, в августе НБУ уже предоставлял финансирование Акордбанку и УБРР на 450 млн грн и 50 млн грн соответственно.

Кто еще получал кредиты

Всего за текущий месяц Нацбанк выдал банкам 24 кредита долгосрочного рефинансирования. Самый крупный из них – Укрэксимбанку в размере 2,89 млрд грн.

Ранее сообщалось

  • 21 августа Национальный банк предоставил Авангард Банку 60 млн грн рефинансирования под 6% на срок до 84 дней.
  • 17 августа НБУ рефинансировал банков на 4,7 млрд грн. Большая часть ушла в Укрэксимбанк.
  • В целом, начиная с 30 апреля, центробанк провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 15,13 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня и 10 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок.

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