Кабмин подаст проект госбюджета-2021 до 15 сентября

Кабинет министров до 15 сентября подаст в Раду проект госбюджета на 2021 год. Об этом во время сегодняшнего заседания Согласительного совета в парламенте заявил представитель правительства в ВР Василий Мокан, передает Униан.

Кабмин подаст проект госбюджета-2021 до 15 сентября
Фото: delo.ua

На основе макропрогноза

Сообщается, что Министерство финансов готовит проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2021 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн.

Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне $60,175 млрд, при этом импорт в 2021 году составит $70,591 млрд.

Напомним

  • За первое полугодие 2020 года госбюджет получил 519,45 млрд грн, что на 6,2% меньше плана.
  • Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы — 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).

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