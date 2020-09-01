Минюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.Продажи

Министерство юстиции будет продавать арестованное имущество через "ProZorro.Продажи", а государственное предприятие СЭТАИ продолжит выполнять свои функции организатора электронных торгов.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

"28 августа 2020 года Министерство юстиции внесло изменения в Порядок реализации арестованного имущества. Разделены функции администратора и организатора в системе реализации арестованного имущества: «ProZorro.Продажи» стало администратором, а СЭТАИ - организатором", - говорится в сообщении.

Целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, что должно привести к увеличению стоимости такого имущества и, как следствие, увеличению поступлений в Государственный бюджет.

По словам заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, электронная торговая система "Прозорро.Продажи" доказала свою надежность и эффективность в обеспечении прозрачности и максимизации цен на многих рынках, которые уже "подключены" к этой системе, прежде всего в продаже активов малой приватизации.

"Мы убеждены, что привлечение Прозорро.Продажи в качестве администратора электронных торгов по продажам арестованного имущества позволит повысить прозрачность и конкурентность продаж и на этом рынке. Политика министерства - объединить все торги в единую прозрачную систему, для увеличения конкуренции и улучшения сервиса для пользователей", - отметила она.

По информации Минюста, рынок арестованного имущества оценивается в 3,2 млрд грн.

В пресс-службе добавили, что усовершенствование порядка арестованного имущества заключается также в разграничении функции администрирования системы электронных торгов и их организации, улучшении проведения торгов по фиксированной цене, упрощении возврата гарантийных взносов участников электронной торгов и тому подобное.

При этом отмечается, что изменения коснутся только принудительной реализации имущества в части администрирования системы. При этом СЭТАИ и в дальнейшем будет выполнять функции по реализации арестованного имущества и его хранению, сопровождению выставления на торги лотов и добровольной продаже имущества.

Электронная торговая система "Prozorro.Продажи" была разработана в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов, Нацбанка, Минэкономразвития и ОО "Трансперенси Интернешнл Украина".

В феврале 2019 года первая центральная база данных была передана Фонду гарантирования вкладов, вторую в июле 2019 года передали ГП "Прозорро.Продажи".

Сейчас на "Prozorro.Продажи" продают не только активы обанкротившихся банков, но и объекты в рамках малой приватизации, лицензии на пользование недрами, сдают в аренду имущество.