Канада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и Турции

Канада отменила пошлины на импорт стальной продукции из Кореи и Турции

Канадское Canada Border Services Agency (CBSA) приняло окончательные решения в повторных антидемпинговых расследованиях импорта нефтегазовых труб (OCTG) из Кореи и Турции и толстолистовой стали из Кореи.

Как сообщает CBSA, расследование показало, что при поставках труб из обеих стран демпинговая маржа оказалась нулевой для корейской компании Hyundai Steel и практически нулевой для турецкой Borusan Mannesmann Boru.

Также при повторном расследовании выяснилось, что демпинговая маржа для толстолистовой стали, поставляемой в Канаду той же Hyundai Steel, оказалась равной 1,9%.

Вследствие этого антидемпинговые пошлины на трубы OCTG для Hyundai Steel и Borusan Mannesmann Boru были отменены, а ставка на толстолистовую сталь корейского производства была уменьшена.

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