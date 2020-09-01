В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл

В сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ , передают Українські Новини .



В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.



В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ. Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября.



Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов. Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ : летом, осенью и в следующем году.

