В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл

В сентябре Украина выплатит МВФ 400 млн долл

В сентябре Украина должна выплатить Международному валютному фонду 0,4 млрд долларов. Об этом свидетельствует график выплат Украины по обязательствам перед МВФ, передают Українські Новини.

В частности, 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.
Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.

В целом в 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 996,102 млн СПЗ. Следующий платеж в размере около 48 млн СПЗ запланирован на 1 ноября.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов. Ранее в Кабмине ожидали три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.



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