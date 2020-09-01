ОСМД будут платить за электричество по потребительским ценам - закон

ОСМД будут платить за электричество по потребительским ценам - закон

Верховная Рада (ВР) приняла закон, позволяющий обществам совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) оплачивать электрическую энергию по ценам, установленным поставщиком для населения. До этого электричество для ОСМД не подпадало под определение "бытовой потребитель", хотя шло именно на бытовые, а не производственные нужды.

Об этом KV стало известно в ходе утреннего пленарного заседания ВР 1 августа 2020 года.

Проект Закона №2098 “О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электрической энергии" по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома” во втором чтении поддержал 276 народных депутатов. 

Не дали голосов за законопроект фракции “ВО “Батькивщина” и “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Закон ликвидирует коллизию по поставкам электроэнергии для обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Она заключается в том, что раньше электричество для ОСМД не подпадало под определение "бытовой потребитель", хотя оно в многоквартирных домах идет именно на бытовые, а не хозяйственно-производственные нужды.

Рада дополнила закон “О рынке электрической энергии” абзацем, согласно которому электрическая энергия, которая приобретается потребителями у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и расходуется на технические цели (такие как работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, освещение дворов, ступеней и номерных знаков и т.п.), оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии населению.

В первом чтении законопроект был принят в середине июня с.г. Авторы законопроекта пояснили, что принятые изменения позволят обеспечить гарантированное снабжение электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома на одинаковых условиях с поставкой электроэнергии населению, а это, в свою очередь, даст возможность избежать возможного увеличения тарифов на содержание многоквартирного дома и будет способствовать “снижению социальной напряженности”.

Фото: “Пресса Украины”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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