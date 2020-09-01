7 компаний хотят построить новый меткомбинат в Индии

7 компаний хотят построить новый меткомбинат в Индии

Правительство Индии планирует создать новый металлургический комбинат в районе Кадапа, который нуждался в совместных инвестициях частных производителей стали. Об этом сообщает Yieh.com.
 
Новый завод - AP High-Grade Steels Limited - уже получил 7 предложений из разных источников, в том числе 2 иностранных игроков и 5 отечественных.

Все они были заинтересованы в этом проекте с государственным участием. Завершение этого предложения займет от 6 до 8 недель. Сейчас правительство готовит документы.

Это хороший сигнал во время COVID-19, означающий, что индийская экономика движется к восстановлению.

МинПром по материалам МеталлТорг

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