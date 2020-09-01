Rio Tinto решила вновь попытать счастья в Африке

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto может вернуться к проекту по разработке гвинейского железорудного месторождения Simandou, который она фактически бросила после списания 1,8 млрд долл. с его балансовой стоимости в 2016 г. и провала сделки по продаже контрольного пакета китайской компании Chinalco в 2018 г.



Как заявил генеральный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак, при стоимости железной руды, превышающей 100 долл. за т, и увеличении спроса на высококачественное сырье разработка гвинейского месторождения, содержащего 2 млрд т руды, содержащей 65% железа, снова приобретает смысл.



Rio Tinto и Chinalco принадлежат 85% акций 1 и 2-го участков Simandou (15% находятся в собственности правительства Гвинеи). Права на 3 и 4-й участки принадлежат международному консорциуму в составе китайских компаний Shandong Weiqiao, Yantai Port, UMS International и сингапурской Winning Shipping.



Австралийская компания рассматривает возможность объединения усилий с консорциумом с целью совместного создания транспортной инфраструктуры. Для вывоза добываемой руды нужно проложить через горы и джунгли железную дорогу длиной 650 км и построить глубоководный порт.



Предполагается, что производительность обоих проектов по разработке Simandou составит в совокупности около 100 млн т в год. Появление на мировом рынке такого количества высококачественного сырья может ослабить позиции австралийский поставщиков, которые могут экспортировать материал, содержащий не более 62% железа.



