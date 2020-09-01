Китайские металлурги ожидают роста выплавки на 4% по итогам года

Согласно ожиданиям китайской металлургической компании Baosteel, в течение 2020 года металлурги КНР увеличат производство стали на 4% до 1,04 млрд. тонн, впервые превысив миллиардную отметку. Рост произойдёт за счёт улучшения стального спроса во II полугодии, сообщает S&P Global Platts.



Лучшим периодом для рынка стали КНР в 2020 году станет третий квартал, особенно, для сегмента плоского проката.



Объёмы выплавки стали у Baowu Group (образована в 2016 году путём слияния Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel) и её меньшего конкурента Wuhan Iron and Steel) достигнут в текущем году 111 млн. тонн в год. Рост показателей обеспечит, в частности, приобретение 51% акций в Taiyuan Iron & Steel (TISCO). В настоящее время сталеплавильные мощности Baowu составляют порядка 98,5 млн. тонн. Ранее крупнейшей по объёмам металлургической компанией мира выступала ArcelorMittal (97,31 млн. тонн в 2019 году).