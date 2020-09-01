В июле Китай резко увеличил импорт меди

В июле Китай резко увеличил импорт меди

За июль 2020 года импорт рафинированной меди в КНР составил 554 979 тонн. Улучшение показателей в годовом сопоставлении - 89,9%, к предыдущему месяцу - 14,2%, сообщает S P Global Platts со ссылкой на данные таможенного управления Китая.

За 7 месяцев 2020 года в КНР было ввезено 2,5 млн. тонн рафинированной меди - на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт рафинированной меди из Китая по итогам июля составил 10 436 тонн - на 67,4% меньше к июлю 2019 года и на 4,6% по сравнению с июнем. За январь-июль показатели сократились на 37,5% до 133 789 тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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