Прибалтика решила не покупать электроэнергию у Беларуси

Латвия, Литва и Эстония не будут закупать электроэнергию у Беларуси после запуска АЭС в Островце, сообщается на сайте Министерства экономики и коммуникаций Эстонии. К такому соглашению пришли профильные ведомства, отвечающие за энергетику.



Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генподрядчиком выступает роSSийский "Атомстройэкспорт". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. РоSSия должна была ввести первый блок БелАЭС в 2018 году, а второй — в 2019-м. Однако не уложилась в сроки. Теперь они сдвинуты на 2021 год.



"Согласно соглашению, торговля электроэнергией с Беларусью прекратится после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии",— говорится в сообщении.



Ранее страны Балтии первыми в ЕС ввели санкции против президента Александра Лукашенко и еще 29 человек. Причиной стали выборы президента, которые привели к массовым протестам в стране. Они сопровождались применением силы и задержаниями. ЕС заявил, что выборы в Беларуси не были справедливыми.