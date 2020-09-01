Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

Организаторы пирамиды, чтобы легализовать средства, успели приобрести один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $ 250 млн.

Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

В Офисе генпрокурора также отметили, что деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $ 250 миллионов средств украинских граждан. Вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. Правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Были арестованы банковские счета злоумышленников, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольных юридических лиц.