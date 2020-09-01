Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды

По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды
Фото: ssu.gov.ua

В Офисе генерального прокурора сообщили о подозрении организаторам заблокированной накануне финансовой пирамиды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

Организаторы пирамиды, чтобы легализовать средства, успели приобрести один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $ 250 млн.

Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

В Офисе генпрокурора также отметили, что деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $ 250 миллионов средств украинских граждан. Вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. Правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. Были арестованы банковские счета злоумышленников, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольных юридических лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”Несмотря на действия НБУ и КГГА, банк ищет выход из ситуации, - “Аркада”
На рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министрНа рынке серной кислоты выиграли посредники – экс-министр
Блок рекламы


Похожие новости
Rolls-Royce Group сообщила о рекордных 5 млрд фунтов убытковRolls-Royce Group сообщила о рекордных 5 млрд фунтов убытков
ArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печиArcelorMittal South Africa сообщила о форс-мажоре после поломки доменной печи
Суд встал на сторону владельца вант Подольского моста, признав незаконными обыски в его офисе, - Михаил ШнайдерСуд встал на сторону владельца вант Подольского моста, признав незаконными обыски в его офисе, - Михаил Шнайдер
Чиновникам Закарпатской ОГА сообщили о подозрении в растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19Чиновникам Закарпатской ОГА сообщили о подозрении в растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19
Цена нефти пошла в рост накануне встречи участников ОПЕКЦена нефти пошла в рост накануне встречи участников ОПЕК
В Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков на 8 млн гривенВ Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков на 8 млн гривен
Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардераBloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера
В Офисе президента рассказали, какие области лидируют по программе "Доступные кредиты"В Офисе президента рассказали, какие области лидируют по программе "Доступные кредиты"
ФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой ценыФГВФЛ продал главный офис Дельта Банка вдвое ниже стартовой цены
В НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетностьВ НБУ сообщили, сколько небанковских финучреждений подали отчетность
Последние новости
Подгружаем последние новости