С 1 сентября минимальные пенсии повысят на 110 гривень

Минимальный размер пенсии для пенсионеров с полным страховым стажем с 1 сентября увеличится с 1889 до 2000 гривень.

Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4 723 до 5 000 гривень. Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет - мужчины и 30 лет - женщины.

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%)", - пояснили в ПФУ.

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года. Всего Пенсионный фонд перечислил выплаты для 1,6 млн пенсионеров.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, 6 августа Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" об увеличении размера минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень с 1 сентября этого года. Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 гривни. Таким образом повышение с сентября состоится на 277 гривень.

Кабинет министров запланировал на текущий и 2021 годы три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября она будет составлять 5000 грн, с 1 января 2021 она составит 6000 гривень (+ 20%), а с 1 июля 2021 - 6500 (+8,3%).

В июне этого года средняя пенсия после индексации

выросла до 3400 гривень. Для 8,4 млн пенсионеров в мае пенсии были проиндексированы на 11%, средний размер повышения составил 260 гривень.

В декабре прошлого года президент Зеленский анонсировал, что власть собирается в 2020 году

существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400-1100 гривень.