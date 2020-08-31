С 1 сентября минимальные пенсии повысят на 110 гривень

Пенсионный фонд перечислил выплаты для 1,6 млн пенсионеров

С 1 сентября минимальные пенсии повысят на 110 гривень
Фото: АИФ

Минимальный размер пенсии для пенсионеров с полным страховым стажем с 1 сентября увеличится с 1889 до 2000 гривень.

Об этом сообщает Пенсионный Фонд Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4 723 до 5 000 гривень. Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет - мужчины и 30 лет - женщины.

"Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, возрастет с1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%)", - пояснили в ПФУ.

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года. Всего Пенсионный фонд перечислил выплаты для 1,6 млн пенсионеров.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Напомним, 6 августа Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" об увеличении размера минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень с 1 сентября этого года. Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 гривни. Таким образом повышение с сентября состоится на 277 гривень.

Кабинет министров запланировал на текущий и 2021 годы три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября она будет составлять 5000 грн, с 1 января 2021 она составит 6000 гривень (+ 20%), а с 1 июля 2021 - 6500 (+8,3%).

В июне этого года средняя пенсия после индексации

выросла до 3400 гривень. Для 8,4 млн пенсионеров в мае пенсии были проиндексированы на 11%, средний размер повышения составил 260 гривень.

В декабре прошлого года президент Зеленский анонсировал, что власть собирается в 2020 году

существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400-1100 гривень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
КСУ отменил ограничение зарплаты госслужащим 47 тыс. гривеньКСУ отменил ограничение зарплаты госслужащим 47 тыс. гривень
Бюджетникам повысили зарплаты с 1 сентябряБюджетникам повысили зарплаты с 1 сентября
Проверки бизнеса возобновятся с 1 сентябряПроверки бизнеса возобновятся с 1 сентября
Рада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентябряРада одобрила повышение минимальной зарплаты на 277 гривен с 1 сентября
С 1 сентября банки должны будут разделять деньги клиента и его кредитный лимитС 1 сентября банки должны будут разделять деньги клиента и его кредитный лимит
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
В Днепре разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятийВ Днепре разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятий
Честная реклама и калькуляторы на сайтах. С сентября заработают новые требования к банкамЧестная реклама и калькуляторы на сайтах. С сентября заработают новые требования к банкам
За 18 млн гривень в Хотові побудують очисні спорудиЗа 18 млн гривень в Хотові побудують очисні споруди
Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября Зеленский инициировал увеличение "минималки" с сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости