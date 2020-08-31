АМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор Сичи

АМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор Сичи

Группа DCH Александра Ярославского сообщила, что получила ответ от Антимонопольного комитета Украины на поданную заявку о покупке акций ПАО "Мотор Сич".

В документе сказано, что АМКУ не принял заявку к рассмотрению. Далее по тексту перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми Комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос дополнительной информации.

В частности, в отношении активов на товарных рынках, которые по словам пресс-службы DCH не имеют отношения к профильному виду деятельности ПАО "Мотор Сич" - авиастроению.

Чиновники запросили у DCH ряд дополнительных документов, в частности доказательства того, что агротехнические изделия ПАО "Мотор Сич" могут быть использованы как навесное оборудование для тракторов производства ПАО "ХТЗ".

Согласно действующему законодательству, возвращение заявки не лишает заявителя права обратиться в Антимонопольный комитет Украины повторно, подчеркнули в DCH.

МинПром по материалам Металлургпром

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