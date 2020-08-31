Экс-владельца "Дельта Банка" подозревают в уклонении от уплаты 33 млн грн налогов

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО «Дельта Банк» поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах - более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным Интерфакс, речь идет о главном акционере и главе наблюдательного совета "Дельта Банка" Николае Лагуне.

Экс-владельца банка подозревают по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, марте 2015 года в «Дельта Банке», которым руководил Николай Лагун, ввели временную администрацию. В течение 2014 -2015 годов вкладчики не могли получить свои сбережения. Сумма обязательств «Дельта Банка» перед вкладчиками - около 50 миллиардов гривен. 5 октября 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.