Монетизацию «бэби-боксов» предлагают все же отменить

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене монетизации «бэби-бокса», который выдают в роддоме при рождении ребенка. Об этом сообщила в фейсбуке заместитель главы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Монетизацию «бэби-боксов» предлагают все же отменить
Фото: focus.ua

Что думают семьи о «бэби-боксе»

«Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде», — написала Кравчук.

По ее словам, за два года, с тех пор как в Украине ввели «бэби-боксы», количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

«Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей „пакета“ удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни», — пишет депутат.

В то же время она отметила, что денег от монетизации пакета малыша не хватит, чтобы приобрести такое же количество товаров аналогичного качества.

По словам депутата, законопроект рассмотрят в ближайшее время.

Ранее сообщалось

  • В мае 2018 года Кабмин утвердил решение выдавать при рождении ребенка «бэби-боксы» («Пакет малыша») и частичную компенсацию из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось. Впрочем, «бэби-боксы» выдавали до недавнего времени.
  • Начиная с 2020 года, правительство изменило механизм закупки «беби-боксов». Если раньше их закупали за средства областных бюджетов, то в этом году «пакеты малыша» решили закупать за средства государственного бюджета для всех регионов Украины. Механизм не сработал.
  • В конце июля 2020 года Кабмин запустил экспериментальный проект по монетизации «пакета малыша». Предложили установить выплату 5 тыс. грн вместо натуральной помощи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы "Днепр"Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы "Днепр"
Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислотыМинэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты
Депутаты хотят изменить налоги для «айтишников». Что предлагаютДепутаты хотят изменить налоги для «айтишников». Что предлагают
НКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения ценНКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения цен
Министр финансов рассказал, почему решили отменить выпуск евробондовМинистр финансов рассказал, почему решили отменить выпуск евробондов
Депутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денегДепутаты предлагают увеличить максимальную сумму «анонимного» перевода денег
В США требуют отменить защитные тарифы на импорт алюминияВ США требуют отменить защитные тарифы на импорт алюминия
Минэкономразвитию предлагают узаконить бесплатную передачу просроченных продуктов питания или продажу их на корма животноводамМинэкономразвитию предлагают узаконить бесплатную передачу просроченных продуктов питания или продажу их на корма животноводам
Депутаты предлагают до 12 лет тюрьмы для организаторов финансовых пирамидДепутаты предлагают до 12 лет тюрьмы для организаторов финансовых пирамид
США хочет отменить пошлины на некоторые виды ТБДСША хочет отменить пошлины на некоторые виды ТБД
Последние новости
Подгружаем последние новости