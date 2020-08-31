Монетизацию «бэби-боксов» предлагают все же отменить

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене монетизации «бэби-бокса», который выдают в роддоме при рождении ребенка. Об этом сообщила в фейсбуке заместитель главы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

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Что думают семьи о «бэби-боксе»

«Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде», — написала Кравчук.

По ее словам, за два года, с тех пор как в Украине ввели «бэби-боксы», количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

«Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей „пакета“ удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни», — пишет депутат.

В то же время она отметила, что денег от монетизации пакета малыша не хватит, чтобы приобрести такое же количество товаров аналогичного качества.

По словам депутата, законопроект рассмотрят в ближайшее время.

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