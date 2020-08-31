Монетизацию «бэби-боксов» предлагают все же отменить
В Раде зарегистрировали законопроект об отмене монетизации «бэби-бокса», который выдают в роддоме при рождении ребенка. Об этом сообщила в фейсбуке заместитель главы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.
Что думают семьи о «бэби-боксе»
«Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде», — написала Кравчук.
По ее словам, за два года, с тех пор как в Украине ввели «бэби-боксы», количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.
«Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей „пакета“ удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни», — пишет депутат.
В то же время она отметила, что денег от монетизации пакета малыша не хватит, чтобы приобрести такое же количество товаров аналогичного качества.
По словам депутата, законопроект рассмотрят в ближайшее время.
Ранее сообщалось
- В мае 2018 года Кабмин утвердил решение выдавать при рождении ребенка «бэби-боксы» («Пакет малыша») и частичную компенсацию из госбюджета оплаты услуг няни. Эта помощь должна была запуститься с 1 сентября 2018 года, но вовремя запустить ее не удалось. Впрочем, «бэби-боксы» выдавали до недавнего времени.
- Начиная с 2020 года, правительство изменило механизм закупки «беби-боксов». Если раньше их закупали за средства областных бюджетов, то в этом году «пакеты малыша» решили закупать за средства государственного бюджета для всех регионов Украины. Механизм не сработал.
- В конце июля 2020 года Кабмин запустил экспериментальный проект по монетизации «пакета малыша». Предложили установить выплату 5 тыс. грн вместо натуральной помощи.