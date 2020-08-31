Нефтегазгеоразведка победила в аукционе на месторождение газа на Полтавщине

Нефтегазгеоразведка победила в аукционе на месторождение газа на Полтавщине

Компания "Нефтегазгеоразведка", входящая в ДТЭК, стала победителем аукциона на изучение, опытно-промышленную разработку и добычу нефти, газа и конденсата на Будищанско-Чутовской площади в Полтавской области сроком на 20 лет с ценой 650,5 млн грн. Об этом говорится в результатах торгов на площадке Prozorro.Sale, передает БизнесЦензор.

Аукцион организован Госслужбой геологии и недр (Госгеонадра). Конечная ставка ДТЭК составила 650,5 млн грн, что на 0,5 млн грн больше конечной ставки государственной "Укргаздобычи" (входит в группу "Нафтогаз"). Начальная цена продажи лота была 81,56 млн грн.

Всего в аукционе участвовало пять компаний. Среди них: ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса,
ООО "Индепендент Энерджи Сервисез", которая принадлежит британской "Юкрейн Індепендент Енерджі Лімітед", ООО "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед" Вадима Новинского, АО "Укргаздобыча", которая входит в госкомпанию НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Нафтогазгеорозвидка", которая входит в ДТЭК Рината Ахметова.

В описании лота указано, что стоимость геологической информации составляет 6,89 млн грн (с НДС). Стоимость пакета аукционной документации – 72,55 тыс. грн (с НДС).

Будищанско-Чутовская площадь нефтегазоносных недр расположена на территории Чутовского и Полтавского районов Полтавской области. Областной центр Полтава находится в 15 км к юго-западу от площади.

Виды полезных ископаемых: нефть, природный газ, конденсат. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений), 20 лет.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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