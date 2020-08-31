В июле промышленность Японии работала рекордными темпами

Промышленное производство в Японии выросло рекордными темпами в июле благодаря сектору автомобилестроения и производства автозапчастей, что свидетельствует о постепенном восстановлении после удара, нанесенного пандемией коронавируса.



Но розничные продажи продолжили сокращаться пятый месяц подряд и несколько более быстрыми темпами - тревожный признак для частного потребления, на долю которого приходится более половины третьей по величине экономики мира.



Данные Министерства экономики, торговли и промышленности (METI) показали, что промышленное производство Японии в июле выросло на 8,0% по сравнению с предыдущим месяцем, против медианной оценки экономистов в 5,8%.



По данным правительства, это был самый быстрый рост с 1978 года.



Однако розничные продажи в июле упали на 2,8% в годовом выражении после падения на 1,3% в июне, показали данные METI в понедельник - это хуже, чем прогноз в минус 1,7%, данный экономистами, опрошенными Рейтер.



Снижение спроса на автомобили оказало давление на общий уровень розничных продаж, а универмаги и супермаркеты пострадали от вялой потребительской активности на фоне всплеска новых случаев COVID-19.



