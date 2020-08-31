В банковском секторе Китая зафиксировано крупнейшее падение прибыли

В банковском секторе Китая зафиксировано крупнейшее падение прибыли

Крупнейшие китайские банки отчитались о самом значительном падении прибыли более чем за десятилетие на фоне роста невозвратных долгов и помощи властям в попытках стимулировать восстановление экономики.

Прибыль Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC), крупнейшего в мире банка по объему активов, China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. упала, как минимум, на 10% в первой половине 2020 года, следует из сообщений кредитных организаций.

Industrial & Commercial Bank of China увеличил резервы на возможные потери по кредитам на 27%, тогда как этот показатель у Bank of China, четвертого крупнейшего в Китае банка, взлетел на 97%.

China Construction Bank и Agricultural Bank of China, второй и третий по величине банки КНР, увеличили резервы на потенциальные потери по кредитам на 49% и 35% соответственно. Без учета отчислений в резервы прибыли всех четырех банков выросли на величины менее 10% по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее.

Чистая прибыль ICBC в первом полугодии упала на 11,4%, до 148,8 млрд юаней (21,67 млрд долл.) по сравнению с 167,9 млрд юаней годом ранее. На невозвратные кредиты пришлось 1,5% от общего показателя кредитов по сравнению с 1,48% годом ранее.

China Construction Bank сократил чистую прибыль до 137,6 млрд юаней против 154,2 млрд юаней. Чистая прибыль Agricultural Bank of China упала до 108,8 млрд юаней с 121,4 млрд юаней годом ранее, тогда как аналогичный показатель Bank of China сократился до 100,9 млрд юаней с 114,0 млрд юаней.

Чистая совокупная прибыль банковского сектора Китая за первые шесть месяцев года сократилась на 4,9% в годовом выражении, показали официальные данные.

"Прибыльность банковского сектора продолжит подвергаться относительно существенному давлению в ближайшие квартал или два на фоне вероятности дальнейшего усиления рисков", - заявил Bloomberg замдиректора Национального института финансов и развития в Пекине Цзэн Ган.

ВВП Китая в первом квартале 2020 года рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало первым снижением экономики КНР с начала публикации ГСУ квартальных данных о ВВП в 1992 году. Во втором квартале экономика Китая вернулась к росту и увеличилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правительство Китая в июне призвало банки пожертвовать прибылью в 1,5 трлн юаней на снижение ставок, комиссий, отсрочку платежей и увеличение объема необеспеченных кредитов.

Банки начали предоставлять отсрочки по кредитам со сроком погашения после 25 января. Позднее регуляторы продлили действие льготной политики до 31 марта 2021 года.

МинПром по материалам Интерфакс

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