Курс валют в Киеве: 31 августа 2020 года

Сегодня, 31 августа 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,48 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,35 гривен за доллар, продажи – 27,60 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,48 гривен/доллар, продажа – 27,52 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 32,20 гривен за евро, продажи – 32,80 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,40 гривен/евро, продажа – 32,48 гривен/евро.

Средний курс покупки рубля в обменниках Киева составляет 3,40 гривен за 10 рублей, продажи – 3,80 гривен за 10 рублей. Рыночный курс: покупка – 3,66 гривен за 10 рублей, продажа – 3,70 гривен за 10 рублей.

Источник: minfin.com.ua