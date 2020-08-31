Brent подорожала до $45,08 за баррель

Котировки нефти слабо растут в понедельник, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью covid-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США .

Фото: epravda.com.ua

К 8:10 по киевскому времениоктябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,07%), до $45,08 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,04 (0,09%). Срок действия октябрьских контрактов завершается в понедельник.

Октябрьские 5 к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,14 (0,33%), до $43,11 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,07 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI — на 1,5%.

«Перспективы нефтяного рынка по-прежнему выглядят позитивными, однако мы, скорее, ждем медленного подъема, чем быстрого роста, поскольку опасения в отношении спроса сохраняются», — отмечает аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

«В каждой стране, которая начинает открываться после карантинных мер, мы видим возвращение коронавируса», — цитирует эксперта Bloomberg.

Общее число заболевших covid-19 в мире уже превысило 25,2 млн, число смертельных случаев — 850 тыс.

Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США . Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы — до 180.

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