Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: epravda.com.ua

На сколько вырастут пошлины

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 тонну (ранее — $46,9).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $14 до $14,2 за 1 тонну.

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись 1 августа. Тогда они также были повышены.

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