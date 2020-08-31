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2020-08-31
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом
Фото: epravda.com.ua
На сколько вырастут пошлины
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 тонну (ранее — $46,9).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1 за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $14 до $14,2 за 1 тонну.
Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, менялись 1 августа. Тогда они также были повышены.
Ранее сообщалось
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