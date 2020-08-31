Застройщик рассказал, какие сложности возникают с покупкой недвижимости из-за финмониторинга

После вступления в силу закона о финмониторинге, процедура оплаты инвесторами недвижимости немного усложнилась. Но это не повлияло на спрос и объемы продаж квартир в новостроях. Об этом «Минфину» рассказал коммерческий директор Royal House Алексей Белоконь.

Застройщик рассказал, какие сложности возникают с покупкой недвижимости из-за финмониторинга
фото: royal-house.ua

Покупатели больших квартир привлекают внимание

По словам Алексея Белоконя, за весь период действия закона о финмониторинге в Royal House не было прецедентов, когда банки блокировали платежи инвесторов. Было только 2 случая, когда задерживались оплаты за квартиры большой площади. Это было связано с тем, что банкам требовалось больше времени для проведения более тщательного финмониторинга.

«Наши инвесторы не обращались к нам с претензией или отказом от сделок из-за трудностей, вызванных новым законом о финмониторинге. А условия покупки жилья у нас остались без изменений: полная оплата, рассрочка от застройщика и банковское кредитование от банков-партнеров», — рассказал эксперт.

Не так страшен черт...

Многие эксперты прогнозировали, что данное нововведение негативно скажется на рынке недвижимости. Но, как утверждает Алексей Белоконь, серьезных сбоев или проблем с оплатой недвижимости не происходило.

«Конечно, инвестору теперь необходимо больше потратить времени и сил для оформления оплаты. Но это, скорее, вызывает у клиентов психологическое неудобство, чем реально ограничивает спрос на первичную недвижимость», — отметил эксперт.

По его словам, застройщик никак не может повлиять на данную ситуацию: те, кто работает в законодательном поле, обязаны соблюдать правила финансового регулирования.

Банки-партнеры, которые обеспечивают совершение финансовых операций при покупке жилья, обязаны проводить финмониторинг, если сумма сделки превышает 400 тыс. грн.

Какие операции подлежат проверке

Согласно закону, обязательному финмониторингу подлежат операции на сумму более 400 тыс. грн, а также любые подозрительные транзакции.

В категорию подозрительных операции могут попасть в том случае, если субъект первичного финмониторинга заподозрит, что они являются результатом преступной деятельности или связаны с финансированием терроризма. При этом сумма таких операций значения не имеет, поэтому возможна остановка платежей и на 10-20 тыс. грн.

Скандал с банком Аркада

Как писал «Минфин», скандал с банком Аркада ударит по первичному рынку недвижимости. Доверие к застройщикам снова пострадает, покупатели начнут перетекать на вторичный рынок.

По словам аналитика консалтинговой компании SV Development Сергея Костецкого, доверие к застройщикам сильно пострадало еще после банкротства Укрбуда. «До 50% потенциальных покупателей, которые планировали приобрести жилье на первичном рынке, перешли на вторичку», — утверждает он.

Теперь ситуация еще усугубится. По его мнению, банкротство банка Аркада может создать финансовые проблемы для всех застройщиков. Оно вынудит инвесторов занять выжидательную позицию либо покупать недвижимость на вторичном рынке.

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