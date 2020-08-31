В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) решил присвоить Украине более высокий рейтинг в этой сфере. Об этом говорится в сообщении Moneyval, пишет Европейская правда.

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В своем новом докладе Moneyval проанализировал усилия Украины по совершенствованию своих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с момента последнего такого оценивания в декабре 2017 года.

Отмечается, что из-за обилия недостатков, выявленных в нескольких ключевых областях, Украина отчитывается перед Moneyval в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Moneyval изучила ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых Украиной для устранения этих недостатков.

Прогресс Украины

Комитет отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма; ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма.

«Позитивные шаги украинской власти побудили Moneyval присвоить Украине более высокие международные рейтинги соответствия в вышеупомянутых областях, они были пересмотрены с „частично отвечают“ на „в значительной степени соответствует“, — говорится в сообщении.

Без изменений

В то же время Moneyval не удовлетворил просьбу Украины о повышении рейтингов еще по четырем направлениям: финансовые санкции, связанные с терроризмом финансовые санкции, связанные с распространением оружия; регулирование и надзор за нефинансовыми профессиями; ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

»Усилия Украины в этих областях не были признаны достаточными для того, чтобы оправдать изменение рейтингов", — отмечает комитет.

Moneyval решил, что Украина останется в рамках расширенной процедуры дальнейших действий. Страна должна будет отчитаться перед комитетом о дальнейшем прогрессе в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

MONEYVAL — специальный комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году.