На улице Владимирской в Киеве застройщик возводит здание с 9 лишними этажами

Депутат Киевсовета Александр Пабат заявил, что на улице Владимирской, 86-А возводится здание высотой в 17 этажей. При этом выданные КГГА застройщику градостроительные условия и ограничения и Генплан Киева ограничивают высотность зданий в этом месте до 8 этажей.

Об этом идет речь в материале KV “Неубиваемый” МАФ. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (17 – 23 августа 2020 года).

В своем обращении депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный) попросил директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксану Попович сообщить, проводилась ли проверка строительства по ул. Владимирская, 86-а.

“В центральном историческом ареале Киева , на ул. Владимирская, 86-А, идет строительство 17-этажного жилого дома, которое может вестись с нарушением закона. Застройщик – компания “Юнион Девелопмент Групп””, – говорится в депутатском обращении.

По информации Пабата, в 2017 году данный застройщик получил от КГГА градостроительные условия и ограничения (ГУО) на проектирование объекта строительства “Жилищно-офисное здание с паркингом на ул. Владимирская, 86-А”. Согласно выданным ГУО и Генплану Киева , указанный участок застройки относится к территории средне- и малоэтажной застройки. “То есть по указанному адресу нельзя строить здания выше 8 этажей, в то время, как реально здесь возводится дом высотой 17 этажей”, – отметил депутат.

Депутат попросил директора Департамента ГАСИ КГГА предоставить информацию о том, проводилась ли проверка соответствия строительства выданным ГУО.