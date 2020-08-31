ФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу кредитный портфель банков «Финансы и Кредит» и Фидобанка. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

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Что хотят продать

Кредитный портфель Фидобанка состоит из прав требования по кредитным договорам обеспеченными ипотекой, заключенных с физическими лицами в количестве 912 позиций.

Начальная цена лота — 11,8 млн гривен, торги пройдут в системе ProZorro. Продажи по голландской модели аукциона.

Принять участие могут юридические и физические лица. Конечный срок приема заявлений: 1 сентября в 16:00.

Кредитный портфель банка «Финансы и Кредит» состоит из прав требования и иных имущественных прав по 3 кредитным договорам, которые обеспечены транспортными средствами, 48 беззалоговыми кредитными договорами, заключенными с физлицами и дебиторской задолженностью, возникшей по операциям с физлицами, в количестве 176 позиций, и имущественные права по ней.

Начальная цена лота — 7,9 млн гривен. Торги пройдут в системе ProZorro.Продажи по голландской модели аукциона. Конечный срок приема заявлений: 9 сентября в 16:00.

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