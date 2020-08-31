СМИ: Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня
Один из крупнейших китайских банков China Construction Bank (CCB) открыл регистрацию кошельков для цифровых юаней. Об этом пишет Forklog со ссылкой на 8btc.
Что это означает
Пользователи могут подать заявку на получение цифрового кошелька через приложение банка.
В настоящее время решение поддерживает пополнение баланса банковской карты, оплату по QR-коду и переводы.
Тестирование национальной системы цифровых платежей центробанка (DCEP) началось с выплаты в мае транспортных субсидий чиновникам Шэньчжэня, Сучжоу, Чэнду и Сюнъаня.
В том же месяце в сети появился ролик, демонстрирующий предполагаемую конвертацию юаня в цифровую версию. Согласно СМИ, используемое приложение разработал Agricultural Bank of China.
Напомним
В конце июля Народный банк Китая сообщил, что привлек к тестированию DCEP в реальных условиях в общей сложности более 20 компаний.
В августе власти представили расширенный список регионов, которые примут участие в широкомасштабных испытаниях цифрового юаня.
В дополнение к этому Министерство коммерции КНР анонсировало распространение тестов DCEP на крупные коммерческие транзакции.
Ранее участие в испытаниях цифрового юаня подтвердили все четыре принадлежащих государству крупнейших коммерческих банка — Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank.