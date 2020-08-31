СМИ: Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня

Один из крупнейших китайских банков China Construction Bank (CCB) открыл регистрацию кошельков для цифровых юаней. Об этом пишет Forklog со ссылкой на 8btc.

СМИ: Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня
Фото:bits.media

Что это означает

Пользователи могут подать заявку на получение цифрового кошелька через приложение банка.

В настоящее время решение поддерживает пополнение баланса банковской карты, оплату по QR-коду и переводы.

Тестирование национальной системы цифровых платежей центробанка (DCEP) началось с выплаты в мае транспортных субсидий чиновникам Шэньчжэня, Сучжоу, Чэнду и Сюнъаня.

В том же месяце в сети появился ролик, демонстрирующий предполагаемую конвертацию юаня в цифровую версию. Согласно СМИ, используемое приложение разработал Agricultural Bank of China.

Напомним

В конце июля Народный банк Китая сообщил, что привлек к тестированию DCEP в реальных условиях в общей сложности более 20 компаний.

В августе власти представили расширенный список регионов, которые примут участие в широкомасштабных испытаниях цифрового юаня.

В дополнение к этому Министерство коммерции КНР анонсировало распространение тестов DCEP на крупные коммерческие транзакции.

Ранее участие в испытаниях цифрового юаня подтвердили все четыре принадлежащих государству крупнейших коммерческих банка — Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
ФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банковФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банков
Госбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансовГосбанки сократили портфель неработающих кредитов на 6,1 миллиарда — Министерство финансов
Нацбанк упростил валютный надзор за операциями экспортеровНацбанк упростил валютный надзор за операциями экспортеров
Пул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимостиПул активов Дельта Банка продан на аукционе за 0,23% от стоимости
В Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке сталиВ Японии опасаются доминирования Китая на мировом рынке стали
Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составленииВсемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business. Причина — нарушения при его составлении
Нацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗНацбанк устранил все препятствия для входа нерезидентов на рынок ОВГЗ
В НБУ уверяют, что рынок переживет банкротство АркадыВ НБУ уверяют, что рынок переживет банкротство Аркады
Стальной лидер Китая заявил о падении чистой прибыли на 37%Стальной лидер Китая заявил о падении чистой прибыли на 37%
ФГВФЛ выставил на продажу банк АркадаФГВФЛ выставил на продажу банк Аркада
Последние новости
Подгружаем последние новости