В Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всех

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен. Это на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен). Об этом сообщает Госстат.

В Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всех
Фото: bigmir.net

Кому задолжали

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).

Где больше всего задолжали

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы зафиксирована в:

  • Донецкой области – 753,263 млн гривен
  • Днепропетровской области – 445,931 млн гривен
  • Харьковской области – 504,406 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Ранее сообщалось

  • Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2020 выросла по сравнению с июнем 2019 года на 7,4% — до 11 579 грн.
  • С 1 сентября 2020 года Кабмин планирует увеличить минимальную зарплату в Украине до 5000 грн с последующим увеличением до 6000 грн с 1 января 2021 года и до 6500 грн с 1 июля 2021 года.

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