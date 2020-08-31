В Украине выросли зарплатные долги. Кому задолжали больше всех

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен. Это на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен). Об этом сообщает Госстат.

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Кому задолжали

Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).

Где больше всего задолжали

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы зафиксирована в:

Донецкой области – 753,263 млн гривен

Днепропетровской области – 445,931 млн гривен

Харьковской области – 504,406 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

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