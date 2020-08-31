Нацбанк упростил валютный надзор за операциями экспортеров

Нацбанк упростил валютный надзор для экспортных операций украинских компаний с использованием аккредитивной формы расчетов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк упростил валютный надзор за операциями экспортеров
Фото: flickr.com

Что это даст экспортерам

«Отныне контроль за соблюдением предельных сроков расчетов по таким операциям может прекращаться с момента получения предприятием средств от банка в пределах аккредитива», — сообщает НБУ.

Упрощение снизит административную нагрузку на банки и бизнес.

Также оно будет способствовать распространению использования инструментов торгового финансирования.

Перечисление по аккредитиву может осуществляться ранее фактических расчетов по внешнеэкономическому контракту, делает этот инструмент полезным для экспортеров.

Кроме этого, Нацбанк расширил возможности проведения страховыми (перестраховочными) брокерами валютных операций в страховой деятельности.

В частности, им предоставлена ??возможность в определенных случаях проводить валютные операции по договорам страхования со страховщиками-нерезидентами.

Изменения вступают в силу 29 августа 2020.

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