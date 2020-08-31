Саудиты станут еще богаче благодаря новым месторождениям

Саудиты станут еще богаче благодаря новым месторождениям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco открыла два новых нефтегазовых месторождения на севере Саудовской Аравии, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства принца Абдулазиза бин Салмана в воскресенье.

Министр энергетики сообщил, что дебит нефти на новом нефтяном месторождении Абрак аль-Талул, расположенном к юго-востоку от города Арар, составляет 3189 барр. в сутки, а запасы природного газа составляют 3,5 млн кубических футов.

На газовом месторождении Хадат аль-Хаджра в провинции Эль-Джауф дебит скважины составляет 16 млн кубических футов природного газа, а также 1944 барр. нефтяного конденсата, по словам министра.

МинПром по материалам Рейтер

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства СШАКомпании Ахметова и Коломойского получили кредиты от правительства США
Министр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на ценыМинистр финансов рассказал, как повышение «минималки» повлияет на цены
Польша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средстваПольша выделила Украине 100 миллионов евро. На что потратят средства
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Клиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиардаКлиент Bank of America по ошибке «получил» $2,45 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Наблюдательный совет "Укрнафты" заключил контракт с новым главой правленияНаблюдательный совет "Укрнафты" заключил контракт с новым главой правления
Минфин провел расчеты по новым облигациям на $2 миллиардаМинфин провел расчеты по новым облигациям на $2 миллиарда
Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — УстенкоБлагодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко
Пять ожиданий бизнеса от работы Нацбанка под новым руководствомПять ожиданий бизнеса от работы Нацбанка под новым руководством
Благодаря украинским заробитчанам ВВП Польши ежегодно растет на +0,5%Благодаря украинским заробитчанам ВВП Польши ежегодно растет на +0,5%
Благодаря цифровизации ДТЭК сэкономил 150 млн грнБлагодаря цифровизации ДТЭК сэкономил 150 млн грн
Акции меткомпаний подорожали благодаря подъему экономики в КитаеАкции меткомпаний подорожали благодаря подъему экономики в Китае
Саудиты повышают цены на нефть для азиатских странСаудиты повышают цены на нефть для азиатских стран
Саудиты грозят войной на нефтяном рынкеСаудиты грозят войной на нефтяном рынке
В КГГА считают, что благодаря “умному” освещению Киев за год сэкономил 25 млн гривенВ КГГА считают, что благодаря “умному” освещению Киев за год сэкономил 25 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости