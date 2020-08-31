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2020-08-31
Саудиты станут еще богаче благодаря новым месторождениям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco открыла два новых нефтегазовых месторождения на севере Саудовской Аравии, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министра энергетики королевства принца Абдулазиза бин Салмана в воскресенье.
Министр энергетики сообщил, что дебит нефти на новом нефтяном месторождении Абрак аль-Талул, расположенном к юго-востоку от города Арар, составляет 3189 барр. в сутки, а запасы природного газа составляют 3,5 млн кубических футов.
На газовом месторождении Хадат аль-Хаджра в провинции Эль-Джауф дебит скважины составляет 16 млн кубических футов природного газа, а также 1944 барр. нефтяного конденсата, по словам министра.